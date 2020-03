Ultimo aggiornamento: 11:49

TORINO Sale a 131 il numero di persone in quarantena in casa Juventus . La società ha infatti comunicato di aver disposto l'isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana, che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall'Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19 . “Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche” si legge nel comunicato sul sito bianconero. Le azzurre della Bertolini erano rientrate in Italia senza poter disputare la finale (Italia - Germania in programma l’11 marzo) di Algarve Cup, causa emergenza Coronavirus.