Un'altra vittima del Coronavirus, e questa volta volta si tratta di un imprenditore napoletano: è deceduto Dino Bove (65 anni, era in terapia intensiva dal 18 marzo e stanotte non ce l’ha fatta), noto anche nel mondo del calcio perché tra i fondatori del Napoli Femminile.





Commovente il messaggio di cordoglio del club: «Il sorriso che caratterizzava Dino Bove ci ha accompagnati fino ad oggi. È stato fiero sostenitore, nonché socio, del Napoli Femminile, presente a fianco delle ragazze con l’energia e la simpatia che lo rendevano speciale ogni qual volta ne ha avuto la possibilità. Per il nostro presidente Lello Carlino era più di un amico sincero, è stato un compagno di mille avventure. Avevano deciso di condividere anche questa sfida, quella di fare grande il Napoli Femminile. Il calcio era una delle tante passioni di un uomo curioso della vita quale Dino Bove. Oggi che il Coronavirus se l’è portato via, noi siamo qui a piangerne la scomparsa ma anche a conservare fieri il ricordo della sua amicizia, della sua lealtà e del suo sorriso». Ultimo aggiornamento: 12:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA