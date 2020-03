© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le telefonate interminabili con l'altro capo del mondo per avere notizie sulla salute dei familiari. E magari quelle brevissime con la compagna che abita sul pianerottolo solo per sapere se serve qualcosa da comprare al supermercato. Un po' di ginnastica in casa sul tappeto per non perdere l'allenamento, visto che il running attorno al condominio non è consentito e qualche pagina da leggere.ha il sapore di un buon libro per le ragazze del Napoli Calcio femminile in lotta per la conquista della serie A.Un gruppo coeso, compatto, che all'improvviso si è dovuto separare fisicamente ma, benedetto il cellulare e whatsapp, resta unito virtualmente. Con una chat nella quale si condividono tutte le preoccupazioni, come quella delle straniere che hanno sfogliato la margherita se partire o meno, o quelle delle ragazze del nord Italia che se fossero andate via non sarebbero più tornate.La scelta di restare anche per tutelare la salute dei propri genitori, in qualche caso anziani. Visitarli avrebbe potuto fare più male che bene. E allora a casa con un libro e tante telefonate.governa la difesa. La sua scelta? Una biografia del premier Giuseppe Conte firmata da Antonio Rossitto e Maurizio Belpietro. «Non ho un genere letterario preferito - spiega - però scelgo sempre tra storiografia, thriller e politica o inchieste. In questo libro due giornalisti spiegano come abbia fatto un docente universitario a diventare Presidente del Consiglio. Diciamo che mi piace saperne di più sulle le persone che hanno ruoli apicali nella società».Sono calciatrici da leggere comeche è stata in dubbio fino alla fine se salire su un aereo per la California. Poi il dubbio di non poter tornare più le ha fatto scegliere di restare. Terzino di spinta ha firmato il gol vittoria in casa del Perugia nell'ultimo turno di campionato. La sua scelta è In the woods di Tana French: «C'è qualcosa di magico nei libri perché sono capaci di trasportarci in un mondo diverso e farci scappare per un po con la fantasia» racconta. Con lei vive la centrocampista. A Milano non è potuta rientrare. Le due hanno festeggiato insieme il compleanno di Mariah. Arrivano dal Sannio, invece. i consigli per la lettura di. «Cadrò sognando di volare» di Fabio Genovesi la scelta del centrocampista; «Un posto nel mondo» di Fabio Volo quella del laterale. «Il valore dell'amicizia - spiega Giulia Asta - è al centro del libro che sto leggendo. Credo che sia fondamentale in una situazione come la nostra. Tanto per la squadra e gli obiettivi che vogliamo raggiungere sul campo, tanto per il forzato isolamento cui siamo costrette». Ha scelto un libro di didattica italiana, infine. Infortunata, non ha potuto rispondere alla convocazione della Nazionale. Giocoforza a Napoli, allora, per imparare l'italiano, che fino ad ora le è sempre risultato ostico. Risultato: lunghe sedute di studio con una paziente insegnante quale la compagna di squadra, nel tentativo di trascorrere questi giorni casalinghi in modo proficuo.