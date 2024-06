Costa d'Amalfi a Bisceglie per l'andata della finale playoff

Il Costa d'Amalfi sarà di scena domani pomeriggio al Ventura - fischio d'inizio ore 16.00 - per la finale d'andata dei playoff nazionali di Eccellenza. Di fronte c'è un Bisceglie che vanta importanti trascorsi anche nel calcio professionistico. E che in semifinale ha ottenuto una rocambolesca qualificazione, realizzando il gol del pareggio al 98' della gara esterna con la Vigor Lamezia.

Organico di spessore quello a disposizione del vulcanico Pino Di Meo.

Il tecnico dei pugliesi è salito alla ribalta proprio nel dopo-partita di Lamezia Terme, per un'intervista in cui ha scaricato - in maniera anche molto "colorita" - tutta la tensione e l'adrenalina accumulate nel corso del match contro i calabresi.

Uomini di esperienza con numeri importanti soprattutto in attacco per il Bisceglie, in un torneo come quello di Eccellenza pugliese che ha da sempre espresso valori molto al di sopra della media della categoria. Di fronte però ci sarà un Costa d'Amalfi che ha evidenziato gran carattere e soprattutto la giusta dose di sfrontatezza anche al cospetto di avversari sulla carta più forti.

Pronostico nettamente in favore dei pugliesi, in una partita che vedrà di fronte le eccellenti individualità dei padroni di casa contro il granitico collettivo della squadra del presidente Nicola Savino. Qualche problema di formazione per i costieri, che dovranno rinunciare ai lungodegenti Tagliamonte, Ferraiolo e Palmieri, ormai in bacino di carenaggio da diverso tempo. Fuori anche il centrocampista Proto, fermato dal giudice sportivo. In mattinata la squadra ha sostenuto la seduta di rifinitura allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni e s'è visto a lavoro il centrale difensivo Vuolo, per il quale si spera in un recupero in extremis.