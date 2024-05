Costa d'Amalfi-San Cataldo 2-1: agli spareggi per la Serie D

Il Costa d'Amalfi continua ad alzare l'asticella e conquista un prezioso successo nell'andata del primo turno degli spareggi nazionali di Eccellenza. La squadra di Gino Proto ha battuto di misura i lucani del San Cataldo, al termine di una partita molto fisica, a lungo infastidita dalla pioggia.

Al San Martino di Maiori le condizioni meteo non hanno frenato l'arrivo di un buon numero di supporters, anche dalla Basilicata. In campo i costieri, orfani dello squalificato Vuolo e dell'infortunato Tagliamonte, hanno sfoderato una buona prova al cospetto di un arcigno San Cataldo, che nella ripresa ha puntato tutto sull'agonismo e sul piano fisico.

Protagonista di giornata il centrale difensivo Francesco Massa, scuola Napoli, che ha realizzato la doppietta decisiva nel 2-1 finale in favore del Costa d'Amalfi. Un magic moment per il pilastro della retroguardia di mister Proto, che nella finale dei playoff regionali aveva firmato l'assist per la vittoria esterna contro il Castel San Giorgio.

Vittoria importante, ma per la squadra del presidente Nicola Savino non c'è tempo per distrarsi.

Nel prossimo weekend Cappiello & Co. saranno impegnati nella sfida di ritorno a Bella (Pz). La squadra che passerà il turno affronterà la vincente del doppio confronto tra Vigor Lamezia e Bisceglie.