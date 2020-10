I dirigenti della squadra di calcio del Real Anacapri hanno diffuso stamane un comunicato ufficiale in cui si annuncia la sospensione temporanea delle attività sportive della prima squadra che milita nel campionato di Promozione, a seguito di uno screening di tamponi eseguiti a scopo precauzionale dalla società, presso una struttura sanitari privata sono risultate alcune positività. I tesserati sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario come da protocollo e dalle normative vigenti e si sta procedendo alla sanificazione del campo. Nel comunicato è stato sottolineato che sono in corso ulteriori tracciamenti. Intanto all’Istituto Axel Munthe, il dirigente scolastico Antonella Astarita, a scopo precauzionale, ha disposto la sanificazione straordinaria dei locali della scuola per due giorni, a partire da oggi, mentre gli studenti secondo le normative, continueranno comunque le lezioni come da orario scolastico, in questi due giorni, con la modalità della didattica digitale integrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA