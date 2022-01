Covid, i dirigenti del Napoli United: «Stop campionato per qualche settimana»

La dirigenza del Napoli United lancia un appello ai vertici del calcio nazionale e regionale: "L'anno scorso siamo stati fra i promotori della battaglia per la ripresa dei campionati - scrivono in una nota i dirigenti della compagine multietnica - I fatti ci hanno dato ragione, perché con il riconoscimento dell'Eccellenza come competizione di interesse nazionale la stagione ha potuto concludersi regolarmente, senza particolari problematiche. Quest'anno, però, di fronte alla situazione di emergenza determinata improvvisamente dalla variante Omicron, riteniamo necessario adottare scelte ispirate alla prudenza. Riteniamo opportuno che si opti per uno slittamento del calendario e la sospensione di alcune settimane, finché i numeri saranno meno drammatici di quelli attuali".

Sono cinque i calciatori positivi attualmente riscontrati in squadra, tutti asintomatici, come evidenziato dalla società. "Senza scelte di questa natura, rischiamo focolai significativi all'interno dei club e nelle nostre famiglie che ci sembrano un azzardo troppo grande, rispetto al quale qualche giornata di sospensione, con la chiarezza necessaria sulla ripresa, non è un sacrificio troppo grande. Dobbiamo tutelare i nostri ragazzi e le loro famiglie".