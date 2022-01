Covid in Serie A di calcio a 5: cambiano le date di 7 giornate

Il rinvio della gara tra Ciampino Aniene e Italservice Pesaro fa slittare l'ultima giornata di andata e le prime sei di ritorno in Serie A. Il match tra capitolini e marchigiani, valido per la quattordicesima giornata di andata, è saltato per la presenza di alcune positività al Covid nel roster del Ciampino.

La gara ha un valore importante per la formazione della classifica finale del girone d'andata, propedeutica alla formazione degli abbinamenti di Final Eight di Coppa Italia. La Divisione Calcio a 5 ha dunque deciso di far slittare il calendario fino alla sesta di ritorno per garantire la regolarità del torneo.

Il recupero tra Ciampino e Pesaro si giocherà il 9 febbraio prossimo, facendo rinviare al 13 febbraio la quindicesima e ultima giornata di andata di Serie A, inizialmente prevista per il prossimo 8 gennaio. Questa invece la riprogrammazione delle prime sei giornate di ritorno: