Crema pronto all'esordio col Real: San Giuseppe rende visita a L84

Pochi giorni di allenamento e subito pronto all'esordio con la maglia del Real San Giuseppe. Manoel Crema, ultimo acquisto in casa gialloblu, è carico per la nuova esperienza. «Conosco già diversi compagni con cui ho giocato nelle scorse stagioni. Ho trovato un ambiente familiare e so di dover lavorare tanto per inserirmi quanto prima».

I vesuviani scenderanno in campo domani sera al Sisport di Settimo Torinese contro L84, formazione neopromossa che due settimane fa ha sorpreso in casa la Sandro Abate Avellino. «Sta dimostrando partita dopo partita di essere un’ottima squadra», ammonisce Crema, seguito a ruota dal tecnico Carmine Tarantino: «Abbiamo studiato il nostro avversario così come abbiamo sempre fatto. Non c’è nessuna gara facile. Dobbiamo cercare di invertire la nostra rotta nelle gare esterne, in cui abbiamo ottenuto un solo punto. E per farlo dobbiamo migliorare l’approccio alla gara, oltre a migliorare dal punto di vista della personalità e dell’intensità nell’entrare in campo».

Di positivo c'è il ritorno alla settimana tipo di allenamenti, dopo il tour de force delle scorse giornate contraddistinto da alcuni turni infrasettimanali. «Abbiamo avuto un’intera settimana di lavoro a disposizione. È stato anche il miglior modo di inserire in gruppo Manoel Crema, l’ultimo arrivato. La società è riuscita a tesserare un calciatore che si addice alle nostre caratteristiche di gioco e che ci potrà dare un gran contributo».