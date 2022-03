«Cura Tesse». Sorride quando si definisce così l’impresa contro l’Inter al Suning Youth Development Centre. La mano dell’allenatrice sarda è però visibile. «Le ragazze si sono compattate, mostrando grinta e determinazione». Riduce i suoi meriti il tecnico del Pomigliano. «Ho solo dato la giusta tranquillità e serenità». Quanto serviva per ripartire di slancio. Un lontano ricordo il ko con la Sampdoria, incassato con la precedente gestione.

«Nelle ultime partite mancava quella grinta che ha sempre contraddistinto le pantere. Da neopromossa bisogna giocare di gruppo, altrimenti non si possono raggiungere i risultati in programma», ammette l’ex calciatrice classe 1976. A decidere il nuovo cambio in panchina il club presieduto da Raffaele Pipola. «La società ha dato una bella scossa. Sono sincera: il mio collega, Domenico Panico, ha fatto bene», osserva Tesse, artefice della cavalcata promozione.

Breve il suo esordio con la compagine granata. «Ho conquistato un punto in tre partite (Juventus, Empoli e Roma). Si poteva fare di più all’inizio e si poteva vincere con le toscane alla seconda giornata. Infatti le ragazze hanno vinto al ritorno», ricorda il coach di Sassari, richiamata in Campania. «La situazione, purtroppo, si era un po’ complicata. Se avessimo perso contro l’Inter, adesso saremmo a un punto dal Napoli femminile». E invece la classifica sorride: blucerchiate a 25, Pomigliano a 18, inseguono Fiorentina ed Empoli, appaiate a 18, azzurre a 15, più staccate Lazio (7) e il Verona fanalino di coda (1).

Contesto ravvivato. «Ho un bellissimo rapporto con le ragazze, instaurato sin dall’inizio. Sono molto felice di essere tornata. Si erano depauperati otto punti sulla terzultima. La classifica rischiava di accorciarsi e aumentava la pressione nell’ambiente».

Tasto premuto. «Quello dell’appartenenza e della determinazione, come la scelta di affidare la fascia di capitano a Gaia Apicella. Sono felice perché non ero riuscita a farla esordire in serie A nelle prime tre partite di campionato. Ho cercato di dare una scossa e il giusto valore: Apicella ha fatto un grande lavoro in Lombardia, perché si è caricata la squadra sulle spalle. Così come Giorgia Tudisco (inserita nella Top 11 della 16esima giornata), che ha vissuto la promozione lo scorso anno. Mi sono affidata alle ragazze che conoscevo già e sapevo che avrebbero combattuto in mezzo al campo».

Compattezza. «Sono stata felicissima di tornare, ma sarei stata felice anche a casa, perché significava che il Pomigliano stava andando bene. Prima della sfida con l’Inter ho tenuto un discorso di cinque minuti: ho battuto sul tasto del gruppo. Ci siamo abbracciate, dicendo sia in italiano che in inglese: «Insieme siamo forti, Together are strong». Parole che hanno sortito il loro effetto e che hanno elettrizzato l’orgoglio delle pantere.

Goduria. «Dopo la partita mi sono seduta in panchina, perché non ero più abituata a questo stress, avendo trascorso i weekend sul divano ad osservare gli incontri. Sinceramente non ho esultato. Ho guardato le ragazze esultare. E’ stato merito loro. Mi sono rilassata», asserisce Tesse, che si è gustata l’esplosione di gioia delle sue, gli abbracci, i sorrisi e le foto di rito.

Inter-Pomigliano 0-1 e prima vittoria in serie A sulla panchina delle pantere. «Ci tenevo. La partita doveva finire in parità, perché si è vista la forza delle nerazzurre. Determinazione e lotta sono stati premianti su ogni pallone e l’essere squadra. Il pari c’era tutto e noi avremmo firmato per un pareggio prima del match». Maturato in trasferta, con una compagine blasonata, allenata da Rita Guarino. Non è mancato l’abbraccio tra le due allenatrici.

Approfondimenti. «Ho studiato inglese in questi mesi e sono contenta di aver perfezionato la fluidità del linguaggio, come hanno confermato le ragazze. Ogni sabato e domenica ho seguito tutte le gare di serie A. Diversamente da Luciano Spalletti non ho dato da mangiare alle paperelle, perché non ho anatre», assicura ironica Tesse.

Sei gare al termine: tre tra le mura amiche, altrettante lontano dal Gobbato. La corsa salvezza entusiasma e appassiona. «I risultati delle nostre avversarie possono cambiare la classifica in qualsiasi momento. Disputiamo un girone di ritorno con squadre competitive. Maturano risultati insperati come quello dell’Empoli contro la Juventus. Chi l’avrebbe mai detto. Così come la situazione della Fiorentina. Chi l’avrebbe mai pensato che sarebbe stata terzultima a questo punto del campionato con Valentina Giacinti, Veronica Boquete e con una rosa di livello», argomenta Tesse.

Piedi per terra. «Ho detto alle ragazze di giocare con serenità. Quella con l’Inter non era da vincere, poi il calcio è bello per questo: l’abbiamo vinta. Adesso sarebbe un peccato non vincere con Lazio e Verona, non avrebbe senso il successo con le nerazzurre. Dobbiamo continuare a lavorare e giocare partita dopo partita, conclude fiduciosa Tesse. Domenica 20 marzo in casa con le biancocelesti tra due settimane, per dare continuità alla prestigiosa vittoria con l’Inter.