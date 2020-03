La Questura di Napoli ha emanato 4 daspo in relazione agli episodi avvenuti durante e dopo Real Forio-Monte di Procida, gara del campionato di Eccellenza disputata lo scorso 25 gennaio. L'incontro fu sospeso dal direttore di gara dopo che un dirigente del Forio spintonò un guardalinee provocandone la caduta, decisione che provocò la reazione di alcuni tifosi della squadra di casa che a fine incontro circondarono l'auto con a bordo la terna arbitrale. Stamane i carabinieri della stazione di Forio hanno notificato i provvedimenti di inibizione dagli eventi sportivi, della durata di tre anni per il dirigente del Real Forio e di due per i tifosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA