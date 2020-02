Tutto scritto nei numeri. 61 a 51 il distacco nel girone B tra la capolista e la seconda forza del campionato, 36 a 26 il divario nella classifica marcatori tra gialloblu e biancazzurri. Al PalaCoscioni di Nocera Inferiore dilaga il Real San Giuseppe. La formazione di Andrea Centonze legittima il primato in serie A2 e si aggiudica il derby campano (7-2) con i cugini del Futsal Fuorigrotta.



Prima della gara da rimarcare l'abbraccio sul parquet tra i due presidenti Antonio Massa e Serafino Perugino. Confermano la loro netta supremazia i padroni di casa con un super Leandro Moreira Chimanguinho: tripletta e scettro di bomber ormai in pugno, tenendo a debita distanza il mancino Luis Felipe Naibo Turmena. Due gol per il pivot nel primo tempo, il terzo nella ripresa. Il classe’86 conduce i suoi alla vittoria. Si va all’intervallo sul 3-0 con la rete iniziale del laterale Lolo Suazo.



Prova a riaprire il big match Attilio Arillo (3-1) nella ripresa ma il capitano Vincenzo Botta ristabilisce nuovamente il +3 (4-1). Soltanto rinviato il 5-1, grazie al salvataggio sulla linea del laterale offensivo numero 9 del Fuorigrotta. Acclamato dal pubblico, il goleador in maglia 11 non fa troppo attendere i suoi sostenitori. Applausi per Chimanguinho. Tiene accese le speranze per il club allenato da Fabio Oliva l’universale Renzo Grasso (5-2). A porta vuota Alexandre Ghiotti e Vinicius Duarte completano l’opera.



Fair play. «Il Real San Giuseppe ha meritato: complimenti sinceri», dichiara Fernando Perugino, il capitano del Fuorigrotta. «Adesso, però, rimbocchiamoci le maniche e testa alla Final Four di Coppa e ai playoff. Il nostro sogno serie A è ancora vivo», conclude fiducioso Perugino junior.



Il Real San Giuseppe s’impone sull’unica squadra che non aveva ancora battuto in regular season.

