«Riempiamo il palazzetto». Si affidano al sostegno dei tifosi capitan Fernando Perugino e compagni per il super derby con la Sandro Abate Avellino. Sarà un Venerdì Santo sul parquet e di preghiera. Secondi in classifica, a 48 punti, e a due lunghezze soltanto dalla capolista Italservice Pesaro, gli azzurri coltivano sogni di gloria. Non è un tabù per il Napoli Futsal proferire la parola scudetto. Torna la serie A domani sera (ore 20) al Centro Sportivo Cercola.

«La vittoria di venerdì 1 aprile con Todis Lido di Ostia è stata molto importante, perché ci ha ridato morale e ci ha permesso di continuare il nostro percorso», spiega alla vigilia il difensore figlio d’arte. Leader silenzio, il classe 1996 preferisce far parlare il campo. Sono ben 16 i risultati utili consecutivi. «In questo finale di stagione ogni gara sarà una battaglia, ogni compagine vorrà raggiungere il proprio obiettivo», avverte Perugino junior.

«Conosciamo bene la Sandro Abate Avellino. All’andata era in un momento difficile, ma ha compiuto enormi progressi». Tanto da battere Syn-Bios Petraca nel recupero. Il 26 novembre 2021 si imposero i ragazzi di Piero Basile al Pala Del Mauro (4-2). «Si preannuncia una sfida complicata, ma possiamo battere qualsiasi avversario», suona la carica il numero 6 napoletano.

Si accendono i riflettori sulla 25esima giornata. «Insieme ai tifosi inseguiamo un sogno. E’ bellissimo vedere le persone che si divertono tra le mura amiche. Ci trascinano e il loro sostegno ci dà tanta forza». Aprile crocevia determinante. «Questo sarà un mese importante, di preparazione ai playoff. La classifica avrà rilievo fino ad un certo punto. In post-season saranno tutti scontri diretti, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque e in poule scudetto saranno gli altri a preoccuparsi di noi».

Fiducia e ottimismo albergano in casa del Napoli Futsal. «Gli irpini hanno cambiato allenatore e modificato il modo di giocare, inanellando vari risultati positivi. Alzeremo l’asticella anche in questa occasione», conclude convinto Fernando Perugino.