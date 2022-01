La rivincita di Giusy Moraca. Gol e vittoria per la giocatrice fuoriquota ed ex di turno. Allo stadio Ugo Gobbato festeggia il successo nel derby Primavera contro il Napoli femminile l’attaccante 25enne, firmando nel secondo tempo la rete del definitivo 2-0. Della centrocampista Rosa Parretta il momentaneo vantaggio nella prima frazione di gara.

Trequartista ed esterno sinistro classe 1996, Moraca aveva lasciato in inferiorità numerica (33’) capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne per 67 minuti nel primo storico confronto campano in serie A, risolto poi dall’argentina numero 10, Dalila Belén Ippólito al minuto 82 (risultato di 2-1 per le ragazze di Domenico Panico) nell’ultima giornata del 2021 (sabato 11 dicembre). Squalificata per tre giornate, Moraca necessitava di minutaggio e si è messa in luce in un match sentito quanto decisivo.

«E’ stata una gara impegnativa. Entrambe le squadre volevano vincere. In campo due compagini che si conoscono e si sono studiate all’inizio. Abbiamo creato qualcosa in più come mole di gioco», spiega il tecnico granata Vittorio Esposito. «Abbiamo vinto una gara fondamentale, che ci permette di arrivare allo stop forzato del campionato con 18 punti e di riscattare l’avvio di stagione», prosegue l’allenatore delle panterine. «Dobbiamo continuare a lavorare, gruppo nuovo ma ci faremo trovare pronti alla ripresa», assicura Esposito.

Avvincente il recupero della 12esima giornata di andata, come disposto dalla circolare 53 della Figc Divisione Calcio femminile, con il Napoli di Pasquale Illiano che ha cercato di acciuffare il pari in più riprese, con i tentativi di Aurora Penna, Giusy Errichelli, Denise Ferrara. Attardate a 12 lunghezze, capitan Carminia Botta e socie hanno mancato il possibile aggancio in classifica, riportando la seconda sconfitta consecutiva del 2022 dopo quella maturata all’Epifania contro la Lazio (2-5) al campo Kennedy (recupero dell’ottava giornata).

Considerato l’elevato numero di contagi da Covid-19 che sta interessando le formazioni partecipanti al torneo nazionale, è stato sospeso il campionato Primavera. Si è disposto il rinvio a data da destinarsi della 13esima di andata (Lazio-Pomigliano e Napoli-Cesena domenica 16 gennaio), e della prima (Fiorentina-Pomigliano e Pink Bari-Napoli domenica 23 gennaio) e della seconda giornata di ritorno (Napoli-Fiorentina e Pomigliano-Pink Bari domenica 30 gennaio) del girone 2, dove sono inserite le ragazze di Esposito e Illiano (nelle foto di Nicola Velotti ed Enzo Pinelli).