Di Marzio, omaggio a Caserta: intitolato lo stadio di San Felice

A pochi giorni dalla scomparsa di Gianni Di Marzio, non si fermano gli omaggi in tutta Italia per l'ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Genoa e Palermo. L'ultima arriva da San Felice a Cancello, comune in provincia di Caserta dove aveva cominciato da allenatore tra il 1965 e il 1968 sulla panchina della Polisportiva Sanfeliciana. Lo stadio comunale sarà intitolato proprio a Di Marzio.

Ci tengo a ringraziare di cuore, a nome di tutta la mia famiglia, il Comune di San Felice a Cancello e il sindaco Giovanni Ferrara, per aver deciso di intitolare a papà lo stadio comunale dove ha iniziato, con la Polisportiva Sanfeliciana, la sua carriera da allenatore. 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/X0VO4o7Zfr — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 24, 2022

«Ci tengo a ringraziare di cuore, a nome di tutta la mia famiglia, il Comune di San Felice a Cancello e il sindaco Giovanni Ferrara, per aver deciso di intitolare a papà lo stadio comunale dove ha iniziato, con la Polisportiva Sanfeliciana, la sua carriera da allenatore» le parole su Twitter del figlio Gianluca.