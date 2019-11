Di Nola non è più l'allenatore della Scafatese

La Scafatese, attraverso un comunicato stampa, ha spiegato di aver concluso il rapporto di lavoro con il mister Mario Di Nola e con l'attuale staff tecnico. Una scelta difficile per l'enorme legame di affetto e di amicizia che ci lega a una persona squisita e competente come Mario Di Nola. La società giallobleu intende, con il presente comunicato, augurare un grandissimo in bocca al lupo per il futuro personale e professionale e ringraziare Di Nola per il lavoro svolto in questi intensi mesi.

