Dieci in pagella. Scaccia i fantasmi della vigilia e concede soltanto un gol per tempo. A punteggio pieno nel girone D, capitan Fernando Perugino e compagni conquistano anche la Sicilia. Dopo la bandierina piantata in Calabria e il ko rifilato al Polistena, seconda forza del campionato, cade anche Regalbuto (2-7) sotto la scure realizzativa dei ragazzi di Piero Basile.

Impeccabili, perfetti, cinici gli azzurri in trasferta. Truppe d’assalto che non perdonano, guidate sul parquet dal mancino Luis Turmena, che dà fuoco alle polveri. Doppietta del numero 17 al 2’58” e al 3’56”. Lo scatenato goleador guida la classifica marcatori con 15 segnature. Azione di disturbo degli isolani con il laterale Giovanni Martines: 1-2 al minuto 8 e 11 secondi. In stato di grazia Attilio Arillo, che in un minuto firma la doppietta personale (13’35” e 14’56”). Legittima il vantaggio la capolista che si porta all’intervallo sul 4-1.

Nella ripresa il copione non cambia. Colpisce ancora uno scatenato Arillo: tripletta personale per il classe 1994. Maglia numero 9, così come la stessa cifra totalizzata fin qui in serie A2. Si allarga la forbice tra le due contendenti e il club del presidente Serafino Perugino mette le mani sul decimo successo di fila.

Lo sloveno Nejc Hozjan (34’32”) e Vitor Renoldi (35’39”) puntellano il trionfo al Pala Giovanni Paolo II. Pone fine alle ostilità l’universale Gaetano Campagna (38’30”). Napoletani soli al comando con il doppio dei punti dei siciliani e con il tesoretto invariato (+5) sulla diretta inseguitrice. La nave riporta a casa gli eroi di giornata, che coltivano sogni di gloria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA