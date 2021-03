Eccellenza, la Campania vuole ripartire a fine marzo

Quando ripartiranno i campionati di Eccellenza, i più importanti tornei dilettantistici a livello regionale? La Federcalcio sta esaminando la proposta dei vari comitati regionali: l'indicazione - anche della Figc campana presieduta da Carmine Zigarelli - è quella di ricominciare da fine marzo, più di cinque mesi dopo lo stop decretato in base al Dpcm del governo Conte, con il blocco delle retrocessioni. Ma la Figc dovrà dare il via libera per la ripresa degli allenamenti e i tempi potrebbero slittare. C'è un altro punto su cui le società di Eccellenza, attraverso i comitati, chiedono garanzie ed è la questione dei tamponi, del cui costo dovrebbe farsi carico la Figc perché i club non sarebbero in grado di sostenerli. I comitati chiedono certezze sui tempi anche perché la fine dei tornei dovrebbe comunque avvenire entro il 30 giugno.

