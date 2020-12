Una lunga attesa per comprendere il futuro dei campionati dilettantistici regionali. In pieno clima di campagna elettorale per la presidenza della Federcalcio, nello sconfinato oceano dei campionati dall'Eccellenza in giù si vive ancora nell'incertezza.

Ad oggi, secondo le ultime disposizioni governative in merito, si dovrebbe tornare agli allenamenti nella seconda metà di gennaio, con ripresa dei campionati da inizio febbraio. Fin qui le notizie ufficiali.

Poi si scivola nel campo delle indiscrezioni quando si parla di provvedimenti volti a portare a termine i campionati limitando i danni. L'ultima ipotesi circolata riguarda tornei “dimezzati”, limitati cioè al solo girone d'andata, con immediata disputa di playoff e playout.

La scelta sarebbe dettata da questioni di tempi. Un campionato disputato solo a metà permetterebbe dunque di “ammortizzare” anche eventuali ulteriori rinvii del ritorno alle attività ufficiali, dettati da possibili nuovi lockdown imposti allo sport dilettantistico dal Governo.

Tuttavia anche una scelta del genere potrebbe ricadere pesantemente, sul piano economico, sui singoli comitati regionali o sulla Lega Nazionale Dilettanti. Facile prevedere, infatti, che i singoli club possano chiedere la restituzione delle somme relative a iscrizione e altri oneri previsti per la partecipazione ai campionati, per la quota parte delle giornate non disputate.

