«Negativo al quadrato ciao ciao Covid si ritorna ad essere positivo per la squadra per il lavoro e soprattutto con tanta voglia di fare e ritornare alla vita con più entusiasmo di prima grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi e di affetto e di stima a presto».



L'imprenditore Lello Carlino, patron di Carpisa e presidente del Napoli Calcio Femminile - come fatto per l'annuncio della positività al Covid-19 e durante il periodo trascorso in casa - ha deciso di utilizzare facebook anche per il suo ritorno "in campo", ringraziando er l'affetto chi gli ha mansato auguri e graditi messaggi.



Si è presentato, infatti, con un bel pacco di sale benaugurante all'allenamento della squadra e si è fatto scattare una foto con l'allenatore Geppino Marino.