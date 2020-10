Anche il futsal deve fare i conti con il Covid-19. Sono risultati positivi due giocatori del Real San Giuseppe. Partenza odierna annullata per Salsomaggiore Terme e giro di tamponi da effettuare per la squadra e lo staff gialloblu.

Il club di Antonio Massa ha espressamente chiesto il rinvio della prima giornata di campionato. Avvertita la Divisione Calcio a 5 e l’avversario di turno, il Colormax Pescara.

Dopo i test sierologici effettuati come da protocollo, i due tesserati del Real San Giuseppe (foto di Francesco Sollo) hanno presentato sintomi influenzali e si sono sottoposti al tampone con esito positivo.

È il tempo di giocare in difesa (nessun catenaccio sia chiaro) per meglio ripartire in contropiede. Quando sarà possibile.

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA