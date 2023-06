E’ l’ex senatore Giacinto Russo il nuovo patron della Boys Caivanese: «Obiettivo è ritornare subito nel calcio che conta»

“Torneremo presto nel calcio che conta, così come meritano la blasonata società della Boys Caivanese ed i suoi tifosi”.

A parlare è l’ex senatore Giacinto Russo, già storico presidente dell’Unione Sportiva Boys Caivanese (una delle società più antiche d’Italia, fondata nel 1908), che, dopo anni di assenza dai terreni di gioco, ritorna a furor di popolo alla guida della squadra cittadina con il chiaro obiettivo di riportarla ai fasti degli anni novanta, quando militava in serie D con la splendida conquista della Coppa Italia Dilettanti.

“Sono stato già alla guida della Boys Caivanese nel lontano 1992 - sottoliena con commozione il patron Russo -ripartiremo dal campionato di Promozione con l’obiettivo di approdare nel torneo di Eccellenza.

Ma punteremo senza mezzi termini anche alle serie superiori a noi più consone”. Poi Russo mostra la maglia ufficiale della prossima stagione agonistica, accendendo così un grande entusiasmo tra i supporters gialloverdi, accorsi in massa nella sede del sodalizio di Corso Umberto I per partecipare alla prima conferenza stampa del neo presidente.

Ottime le premesse per centrare subito la vittoria del prossimo campionato. La società, infatti, oltre all'apporto di sponsor ed imprenditori locali, potrà contare pure sul sostegno, passione ed esperienza, di un tifoso speciale: l’ex presidente di Frattese e Puteolana Adamo Guarino.

Ma non finisce qui. Presentato anche lo staff tecnico e dirigenziale, con l’arrivo di 5 esperti calciatori.

Dunque la squadra sarà affidata al tecnico Giuseppe Dello Margio e al vice Pio Brianese. Mentre Pasquale Marruzzella sarà il direttore sportivo. Questi i neo acquisti: Carlo Sacco (centrocampista ex Potenza, Ebolitana, Nola, Volla e Neapolis), il bomber Bruno Di Pietro (ex Gladiator, Albanova, Sorrento, Nola e Maddalonese), Rosario Esposito (il Pocho), esterno d'attacco (ex Gladiator, Internapoli, Faenza, Imola, Edilmer e Neapolis), il portiere Emanuele Testa, che ha militato già nelle file di Don Guanella, San Sebastiano e Acerrana e il centrocampista Mariano Marotta (ex Savoia, Caivanese, Isernia, Venafro, Ercolanese e Viribus).