Eccellenza, al via la nuova annata: le date di coppa e spareggi nazionali

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le modalità di svolgimento delle fasi nazionali di Coppa Italia Dilettanti e spareggi di Eccellenza per la stagione 2022-23.

Per quanto concerne la coppa, confermato l’inserimento della vincente del trofeo regionale in Campania con le omologhe di Puglia e Basilicata. Nella scorsa stagione infatti il San Marzano ha affrontato Barletta e Melfi, uscendo al primo turno della manifestazione tricolore.

La vincente del triangolare valido per il primo turno affronterà allo step successivo la vincente dell’abbinamento Calabria-Sicilia.

La fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti prenderà il via il 15 febbraio 2023. La finale si disputerà invece il 26 aprile allo stadio Gino Bozzi di Firenze, presso il Centro di Formazione Federale.

Per ciò che concerne gli spareggi tra le seconde classificate del campionato, gli abbinamenti tra regioni saranno resi noti in seguito. Sono invece già ufficiali le date. L’andata del primo turno si disputerà il 28 maggio, con ritorno il 4 giugno. La finale per l’accesso in Serie D si giocherà invece l’11 e il 18 giugno 2023.