Eccellenza B: c'è la finale playoff Castel San Giorgio-Costa d'Amalfi

Grande attesa per la finale playoff nel girone B di Eccellenza. Domani pomeriggio - fischio d'inizio fissato alle 16.30 - Castel San Giorgio e Costa d'Amalfi scendono in campo al Domenico Sessa per giocarsi l'accesso agli spareggi nazionali che conducono, dopo due turni, alla promozione in Serie D.

I padroni di casa arrivano al match dopo una domenica di riposo forzato. Avendo infatti chiuso la regular season con un vantaggio in doppia cifra sul Buccino Volcei, quinto in classifica, hanno saltato la semifinale playoff del girone.

Tutti abili e arruolati per la formazione del tecnico Rocco, che ha chiuso la stagione regolare con un filotto di ben 8 vittorie consecutive e tutte senza subire gol.

Numeri impressionanti per i rossoblu, ma di fronte ci sarà un Costa d'Amalfi che viaggia ugualmente sulle ali dell'entusiasmo dopo aver rischiato di non disputare affatto i playoff di girone. La squadra dell'ambizioso presidente Nicola Savino ha chiuso infatti al terzo posto a -8 dal Castello e con un distacco in doppia cifra non ci sarebbe stata post-season regionale nel girone B. In semifinale i ragazzi di mister Proto hanno eliminato la Scafatese vincendo col punteggio di 1-0.

Entrambe le squadre hanno già battuto i rispettivi primati in categoria essendo infatti alla loro prima finale playoff. La vincente - secondo i sorteggi fatti a inizio dicembre dalla Lega Nazionale Dilettanti - affronterà la vincitrice della post-season del girone unico della Basilicata. I turni nazionali saranno due ed entrambi si giocheranno con gare di andata e ritorno. L'eventuale finale sarebbe contro la vincente del confronto Puglia-Calabria.