Eccellenza Campania, ecco i gironi: le due squadre di Emanuele Filiberto nel girone A

Il Comitato Regionale Campania della Lnd ha diramato oggi la composizione dei due gironi del campionato di Eccellenza 2023-24. Saranno trentasei le squadre ai nastri di partenza, con una promozione diretta in Serie D per singolo girone e il consueto sistema di playoff regionali e nazionali a regolari eventuali altri salti di categoria nel massimo campionato dilettantistico.

Nel gruppo A salta all'occhio la presenza di Real Aversa e Savoia, club che farebbero capo alla stessa proprietà. La Casa Reale Holding SpA sta infatti pubblicando da diverse settimane, sui canali social dei due club, comunicati e note in cui si sottolinea appunto la comune proprietà dei due club da parte del gruppo che fa capo al principe Emanuele Filiberto di Savoia. Facile però intuire che la presenza delle due squadre nello stesso girone sia dettata da una composizione nettamente differente tra i due entourage societari, con dirigenti non legati nemmeno da eventuali vincoli di parentela.

Osservando le griglie di partenza, viene facile prevedere un grande equilibrio nel girone A, dove numerosi club hanno allestito organici di primo piano per poter tentare la scalata alla Serie D.

In ordine sparso, il Pompei di Maradona Jr., l'Afragolese del tecnico Fabiano - reduce dalla vittoria del campionato con il San Marzano -, la Puteolana, l'Albanova figurano tra queste possibili «teste di serie». Alle quali di sicuro si aggiungerà qualche possibile sorpresa a sparigliare le carte in tavola.

L'elenco completo delle formazioni del girone A: Afragolese, Albanova, Capri Anacapri, Casoria, Castel Volturno, Ercolanese, Mariglianese, Montecalcio, Nola, Pomigliano, Pompei, Puteolana, Quarto Afrograd, Real Acerrana, Real Aversa, Real Forio, Rione Terra e Savoia.

Nel gruppo B invece la Sarnese ha allestito un organico che, almeno sulla carta, non sembra avere concorrenti. Il patron Pappacena ha acquisito il titolo della Polisportiva Lioni, allestendo un organico di altissimo profilo affidato alle cure del tecnico Carmine Turco. Proveranno a recitare il ruolo di dirette concorrenti la Scafatese e il Castel San Giorgio in primis, mentre resta un'incognita l'Agropoli dopo l'uscita di scena dell'ormai ex patron Infante. Tra le possibili outsider le neopromosse Apice e Calpazio (guidata da Ciro De Cesare), oltre a Costa d'Amalfi e Giffoni Sei Casali.

L'elenco completo delle formazioni del girone B: Agropoli, Apice, Audax Cervinara, Buccino Volcei, Calpazio, Castel San Giorgio, Costa D’Amalfi, Faiano, Giffoni Sei Casali, Pro Sangiorgese, Salernum Baronissi, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Sapri, Sarnese, Scafatese, Solofra, Virtus Avellino