Eccellenza, countdown terminato: domani il calendario dei tre gironi

Ultime 24 ore di attesa, poi si alzerà definitivamente il sipario sul campionato di Eccellenza 2021-2022. Dopo la tribolata stagione scorsa, culminata con la disputa di un mini-torneo con un format approvato in via straordinaria, si spera che la nuova annata non venga di nuovo condizionata in negativo dall'emergenza pandemica.

Si torna dunque al format che avrebbe dovuto fare il suo esordio l'anno scorso: 3 gironi da 14 squadre ciascuno, con le prime classificate a contendersi i 2 posti disponibili per la Serie D in un triangolare di post-season. Al termine del mini-torneo, la terza classificata andrà a disputare la fase degli spareggi nazionali, insieme a un'altra squadra che verrà fuori da un articolato meccanismo di playoff, in cui si intrecceranno ancora una volta le sorti dei 3 gironi.

Regna un grande equilibrio in tutti i raggruppamenti, con particolare attenzione rivolta al girone C, in cui sono iscritte tutte le squadre salernitane e completato dalle costiere Sant'Agnello e Vico Equense. Agropoli, Angri, San Marzano e Scafatese - in mero ordine alfabetico - hanno allestito organici di primissimo piano, ma al solito non mancheranno outsider pronte a inserirsi nella lotta per le primissime posizioni.

Domani pomeriggio dunque, a partire dalle 17.30, saranno ufficializzati i calendari. La Lnd Campania ha reso noto che la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato Regionale.