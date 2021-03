L'Eccellenza riparte domenica 11 aprile: ecco le squadre campane in campo

Quattro gironi da 6 e uno da 5, ripartenza l'11 aprile: definito il programma per i campionati di Eccellenza, che termineranno il 27 giugno, playoff compresi. Ai playoff andranno le prime tre di ogni girone più la migliore quarta.

Questo l'elenco delle 29 squadre campane che hanno assicurato la loro presenza nella seconda fase dei tornei di Eccellenza, sospesi a fine ottobre:

AGROPOLI

ALBANOVA CALCIO

AUDAX CERVINARA CALCIO

BARANO CALCIO

BUCCINO VOLCEI

CALCIO FRATTESE 1928

CALCIO POMIGLIANO

ECLANESE 1932 CALCIO

FOOTBALL CLUB S.AGNELLO

ISCHIA CALCIO ARL

LMM MONTEMILETTO

MADDALONESE 1919

MONDRAGONE

MONTE DI PROCIDA CALCIO

NAPOLI UNITED

NUOVA NAPOLI NORD

PALMESE

PIANURA CALCIO 1977

POLISPORTIVA DIL. LIONI

REAL ACERRANA 1926

REAL FORIO 2014

REAL POGGIOMARINO

SAN GIORGIO 1926

SCAFATESE CALCIO 1922

U.S. ANGRI 1927

U.S. FAIANO 1965

U.S. MARIGLIANESE

VICO EQUENSE 1958

VIRTUS CILENTO

