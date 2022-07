Eccellenza, domande di ripescaggio: la graduatoria della Lnd Campania

Il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato oggi la graduatoria definitiva delle sette società non aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Eccellenza. Qui di seguito l'elenco coi relativi punteggi:

Faiano 234 punti

Real Forio 225,5

Nuova Napoli Nord 219,5

Città di Avellino 131

Rione Terra 119

Alfaterna 102,5

Cellole Calcio 102

I punteggi sono determinati da una serie di fattori:

Posizione di classifica nel quadriennio, bonus Coppe e play-off Coppa Disciplina nel quadriennio Attività Giovanile nella Lnd e nel Settore Giovanile e Scolastico Affiliazione alla Figc “Bonus” corso per dirigenti sportivi, seminari e partecipazione Coppa

Tra i “malus” considerati per il conteggio definitivo ci sono eventuali retrocessioni, il campo di gioco indicato non nel Comune in cui c'è la sede sociale del club, la mancata partecipazione ad almeno un corso per dirigenti sportivi.