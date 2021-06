Eccellenza, ecco le date dei playoff: in 7 giorni la corsa verso la Serie D

Gli strascichi del caso Agropoli-Buccino hanno prevedibilmente costretto la Lnd Campania a “compattare” i tre turni dei playoff di Eccellenza all'ultima settimana di giugno. Con la discussione del ricorso davanti al Collegio di Garanzia fissata per il 21 giugno, il Comitato Regionale ha fissato per il 23, 26 e 29 giugno la post-season che designerà le due formazioni promosse in Serie D.

Un vero e proprio tour de force, sia per le società che dovranno organizzare le gare interne e le trasferte, sia per i calciatori costretti a tre impegni ravvicinatissimi, giocando pure a temperature non certo miti. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la Lnd Campania ha provveduto a pubblicare, con opportuno comunicato, due versioni del tabellone dei playoff, con 5 abbinamenti che variano come indicato qui di seguito.

Ipotesi 1 (rigetto reclamo dell'Agropoli):

Frattese-Pomigliano

Acerrana-Virtus Cilento

Buccino-Albanova

San Giorgio-Angri

Audax Cervinara-Scafatese

Mariglianese-Napoli United

Pianura-Barrese

Ischia-Palmese

Ipotesi 2 (accoglimento reclamo dell'Agropoli):

Frattese-Pomigliano

Acerrana-Barrese

Virtus Cilento-Albanova

San Giorgio-Scafatese

Audax Cervinara-Agropoli

Mariglianese-Napoli United

Pianura-Angri

Ischia-Palmese