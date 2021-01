"L'ultimo Dpcm è la batosta finale. E ormai per il campionato di Eccellenza sta per calare il sipario". A parlare è Antonio Gargiulo, presidente del Napoli United. Per il patron dei multietnici "Figc e Lega Nazionale Dilettanti hanno il dovere di prendere in carico le questioni dei campionati regionali, in particolar modo quello di Eccellenza e renderlo di interesse nazionale. Bisogna resituire - aggiunge Gargiulo - dignità alla nostra categoria. Così non si può andare avanti, intorno al nostro mondo ci sono interessi, passioni e sentimenti. E' assurdo che ci sia questa disattenzione per i campionati cosiddetti minori". E ancora: "Lega e Federazione non possono stare più alla finestra, questo attendismo ci conduce alla lenta agonia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA