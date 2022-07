Eccellenza, prime ipotesi sui gironi: club salernitani insieme agli irpini?

Con la pubblicazione della graduatoria per i ripescaggi in Eccellenza da parte della Lnd Campania, dunque con Faiano e Real Forio pronte a rientrare in categoria dalla porta di servizio, scatta il “toto-gironi”.

Da questa stagione il format regionale torna ai due raggruppamenti. Saranno 36 le formazioni ai nastri di partenza, con tre trasferimenti di titoli già formalizzati. Quello del Mondragone è stato trasferito a Monte di Procida con la denominazione Montecalcio; quello del San Giorgio (retrocesso dalla Serie D) è passato con la stessa proprietà a Pompei; quello del Grotta è stato invece acquisito dalla dirigenza del Solofra, che ha ceduto a sua volta il titolo di Promozione.

L'organico completo del campionato di Eccellenza, comprensivo delle ripescate Faiano e Real Forio, vede ai nastri di partenza del torneo 18 formazioni della provincia di Napoli, 9 della provincia di Salerno, 6 della provincia di Avellino e 3 della provincia di Caserta.

Una ipotesi di gironi potrebbe prevedere per i club salernitani l'inserimento nel gruppo B insieme a tutte le formazioni irpine e alle 3 squadre della penisola sorrentina. Dunque, la composizione del girone potrebbe essere la seguente:

Salerno: Agropoli, Buccino Volcei, Castel San Giorgio, Costa d'Amalfi, Faiano, Giffoni Sei Casali, Salernum Baronissi, San Marzano, Scafatese

Avellino: Audax Cervinara, G.Carotenuto, Solofra, Lions Montemiletto, Pol.Lioni, Virtus Avellino

Penisola Sorrentina: Massa Lubrense, Sant'Agnello, Vico Equense

Non mancano tuttavia indiscrezioni su una possibile collocazione in gironi diversi di compagini della stessa provincia. Un esempio potrebbero essere Ercolanese e Sporting Club Ercolanese, che potrebbero essere “separate”. Così come la Scafatese e il G.Carotenuto di Mugnano del Cardinale, zona confinante con il Nolano, potrebbero essere inserite nel girone con maggioranza di società della provincia di Napoli.