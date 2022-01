Eccellenza, slitta la finale di coppa: nel weekend programmati i recuperi

Sembrava tutto fatto, con gli ultimi dettagli organizzativi da mettere a punto. E invece la finale di Coppa Italia di Eccellenza, intitolata alla memoria del prof. Angelo Zeoli, non si disputerà nel prossimo weekend come inizialmente stabilito dal Comitato Campano della Lega Nazionale Dilettanti.

Nel comunicato diffuso nella serata di oggi, infatti, sono elencati i recuperi delle gare del massimo torneo regionale non disputate nello scorso weekend. Tra cui quelle che riguardano le quattro semifinaliste di Coppa Italia: Scafatese, San Marzano, Ischia e Virtus Campania.

Limitatamente alle formazioni salernitane, il programma per il prossimo fine settimana prevede per sabato 5 febbraio la disputa delle partite Salernum Baronissi-Costa d'Amalfi e Faiano-San Marzano; Virtus Cilento-Scafatese è stata invece fissata per domenica 6 febbraio.

Si attende ora la decisione della Lnd Campania in merito alla data della finale di coppa che, al netto di sorprese dell'ultim'ora, si giocherà sul sintetico del Romeo Menti di Castellammare di Stabia.