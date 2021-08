Eccellenza, ufficiali tre ripescaggi: pubblicati i gironi del campionato

L'Eccellenza Campania torna al format approvato per le scorse stagioni, dopo il ricorso a una formula straordinaria per la ripartenza post-Covid. La Lnd Campania ha reso noto che, per integrare l'organico di 42 squadre previsto, sono state ammesse nella massima categoria regionale tre formazioni: Neapolis, Forza e Coraggio Benevento e Ottaviano. Qui di seguito, dunque, la composizione dei tre gironi.

GIRONE A

1. AC OTTAVIANO

2. AUDAX CERVINARA CALCIO

3. ECLANESE 1932 CALCIO

4. FORZA E CORAGGIO BN

5. GROTTA 1984

6. LMM MONTEMILETTO

7. PALMESE

8. POLISPORTIVA DIL. LIONI

9. POMIGLIANO

10. REAL ACERRANA 1926

11. SAVIANO 1960

12. VIRTUS AVELLINO 2013

13. VIRTUS VOLLA

14. VIS ARIANO ACCADIA

GIRONE B

1. AC SANT ANTONIO ABATE1971 (fusione con il Casoria Calcio)

2. ALBANOVA CALCIO

3. BARANO CALCIO

4. CALCIO FRATTESE 1928

5. ERCOLANESE

6. F.C.GIUGLIANO 1928

7. ISCHIA CALCIO ARL

8. MADDALONESE 1919

9. MONDRAGONE

10. NAPOLI UNITED

11. NEAPOLIS

12. NUOVA NAPOLI NORD

13. PIANURA CALCIO 1977

14. REAL FORIO 2014

GIRONE C

1. AGROPOLI

2. ALFATERNA

3. BUCCINO VOLCEI

4. CALPAZIO

5. SAN MARZANO CALCIO (acquisizione e trasferimento titolo Città di Gragnano)

6. COSTA D AMALFI

7. FOOTBALL CLUB S.AGNELLO

8. ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO

9. SALERNUM BARONISSI

10. SCAFATESE CALCIO 1922

11. U.S. ANGRI 1927

12. U.S. FAIANO 1965

13. VICO EQUENSE 1958

14. VIRTUS CILENTO