Eccellenza, verso un nuovo rinvio: slittano campionato e Coppa Italia

Un ulteriore slittamento all'orizzonte per il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia regionale. L'ipotesi è al vaglio del Comitato Regionale Campania della Lnd, in virtù dei numeri relativi al Covid. Nei giorni scorsi il comitato aveva rinviato al 23 gennaio i tornei dalla Promozione in giù e quelli del Settore Giovanile e Scolastico, prevedendo invece un solo weekend di pausa forzata per l'Eccellenza.

Il massimo torneo regionale invece potrebbe allinearsi a quanto già previsto per i campionati di minori, ripartendo dal fine settimana del 22-23 gennaio.

Da valutare invece il discorso della Coppa Italia regionale. Le date delle semifinali sono state modificate in virtù delle positività nel gruppo squadra comunicate dalla Scafatese. Visto il rinvio forzato della sfida tra i canarini e il San Marzano, il Comitato Regionale aveva fatto slittare al 19 gennaio anche l'altra semifinale di andata tra Virtus Campania e Ischia.

Da ridefinire infine le date di gare di ritorno e finale unica, tenendo conto che - fino a nuove comunicazioni dalla Lega Nazionale Dilettanti - l'inizio della fase nazionale di Coppa Italia è previsto per il 22 febbraio prossimo.