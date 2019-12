Cerimonia di chiusura del 60ø Anniversario della Lega Nazionale Dilettanti in Campidoglio a Roma. Presso la Sala della Protomoteca è andata in scena stamane l'ultima tappa del Road Show organizzato dalla Lnd per celebrare la ricorrenza. Per l'occasione sarà presentato ufficialmente il francobollo celebrativo, emesso da Poste Italiane lo scorso 12 dicembre. Tanti gli ospiti illustri del mondo dello sport e delle istituzioni. Insieme al Presidente della Lnd Cosimo Sibilia, sono intervenuti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il numero uno e amministratore delegato di Sport e Salute Rocco Sabelli e il capo della Figc Gabriele Gravina. «In questi anni - ha specificato Sibilia - abbiamo riportato la Lega dilettanti sul territorio. Una grande famiglia che rappresenta oltre 10 mila società, 60 mila squadre e oltre un milione di tesserati. Le risposte più belle sono quelle dei numeri, tutti i nostri territori sono presidiati dai nostri volontari». Ultimo aggiornamento: 13:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA