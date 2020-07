Ultimo aggiornamento: 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anno della rinascita. Si è fatta fotografare con ildialle spalle. Sicuramente martedì 28 luglio, in occasione della presentazione ufficiale delal, si farà ritrarre con uno dei luoghi simbolo della città. Volge al termine il ritiro died, calciatrice dal grande appeal mediatico, ritornerà aa distanza di un anno dalle. «E’ stato un torneo importante, abbiamo affrontato delle squadre molto forti e sono riuscita a fare bene. Delle Universiadi ho un ricordo bellissimo», racconta l’influencer e bomber, che ha partecipato alla 30esima edizione estiva dei Giochi universitari all’ombra del. Tre reti in quattro partite per la 24enne di, che vanta 206mila seguaci su. Tra questi i pallanuotisti dele i giocatori di calcio a 5 del«Ho scelto come numero di maglia il 16, al quale sono molto affezionata. Mi hanno detto che qui a Napoli porta bene», dichiara Eleonora, che tifa, la sua squadra del cuore. «Sono davvero motivata. Sento che questa è la mia sfida, mi sento bene, voglio cercare di dare il mio contributo e trovare continuità, oltre a maturare una significativa esperienza». Il neoacquisto tratteggia la stagione che inizierà sabato 22 agosto. «Sarà un anno speciale», conclude fiduciosa Goldoni. Un motivo in più per seguire il Napoli femminile in serie A.