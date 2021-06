«Cuore azzurro». Due gol segnati in stagione, sempre a Barra. Il rigore dell’1-2 contro il Milan all’84’ nella settima giornata di serie A e la rete del 3-1 contro la Florentia San Gimignano al 38’ sabato 20 marzo 2021. Via social Eleonora Goldoni annuncia la sua intenzione di indossare per il secondo anno consecutivo la maglia azzurra.

«Posso ufficialmente e felicemente dire che ho deciso di rimanere nel Napoli femminile (il 1 luglio - non appena si aprirà la nuova stagione sportiva - formalizzerò l’accordo con il club). Città e squadra mi hanno fatto innamorare», spiega la calciatrice classe 1996. «Consapevole che il prossimo anno sarà importantissimo, sono davvero entusiasta di aver scelto la passione e il calore di un ambiente unico e di un progetto ambizioso». All’ombra del Vesuvio per sognare dopo la salvezza raggiunta il 22 maggio nell’ultimo turno con la Roma allo stadio Caduti di Brema.

«È stata una decisione soprattutto di cuore, ben consapevole che in passato non è andata come avrei voluto, dandomi queste priorità: ma non saprei fare diversamente. Napoli è ormai casa, oltre a ciò ho deciso di sposare la chiarezza e competenza dei programmi tecnici futuri di una società ambiziosa e motivata», prosegue Eleonora.

«Grazie presidente Lello Carlino, grazie direttore Nicola Crisano e grazie mister Alessandro Pistolesi per la stima e la fiducia che non mi avete mai fatto mancare. Ora tutta la mia energia è solamente per gridare: Forza Napoli femminile», conclude soddisfatta.

La riconferma della Goldoni verrà ufficializzata giovedì 1 luglio, quando avrà inizio la nuova stagione sportiva 2021-2022.