Pomigliano-Empoli alla seconda giornata (5 settembre), Napoli femminile-Empoli alla decima giornata (5 dicembre). Tornerà due volte in Campania (allo stadio Ugo Gobbato e a Cercola) Elisabetta Oliviero, per affrontare la neopromossa e la sua ex squadra. Sì, perché il peperino terzino sinistro indosserà la maglia della società toscana, club allenato in passato da Alessandro Pistolesi, riconfermato all’ombra del Vesuvio. «Napoli è stata tanto per me, una rinascita», spiega il difensore classe 1997. Biennio in azzurro 2019-2021, una promozione conquistata dopo una cavalcata interrotta per la pandemia e la salvezza guadagnata all’ultimo respiro.

«Giocare per la città nella quale sono nata e la squadra per cui tifo è stato speciale», ammette sincera. Emozioni uniche, sensazioni inedite. «Chi ama non dimentica», mente e cuore. E quel 10 esibito con fierezza. Spiazza e sorprende allo stesso tempo la notizia, sicuramente inattesa. «Ho scelto di andare via da Napoli, sapendo di aver scritto un pezzo di storia, insieme a tutte le mie compagne di squadra, che nessuno potrà mai cancellare», dichiara Oliviero. «Sono stati due anni folli, abbiamo scritto davvero un romanzo calcistico. La città e i tifosi rimarranno per sempre nel mio cuore», assicura Elisabetta.

Inizia una nuova avventura. «L’Empoli è una squadra che negli ultimi anni è cresciuta molto: si può lavorare bene, senza pressioni». Club presieduto da Rebecca Corsi e guidato in panchina da Fabio Ulderici, successore di Alessandro Spugna, passato alla Roma. «È motivo d’orgoglio per me far parte di questo progetto e poter rappresentare questi colori. Sono una calciatrice determinata, so quello che voglio e spero di riuscire a trasmettere tutto questo alla squadra», auspica fiduciosa la ragazza con trascorsi al Sassuolo. Due stagioni in neroverde, due in azzurro, dall’Emilia alla Toscana.

«È bello essere qua, con un centro sportivo così importante. Percorso ben chiaro. Seguono lo stesso principio del settore maschile, puntano su giovani emergenti ma con esperienza, per poi tentare il salto di qualità», osserva Oliviero, calata in una nuova realtà. «Ho trovato una squadra giovane, vogliosa di fare e sono sicura che con uno staff preparatissimo ben figureremo in campo». Al via la serie A sabato 28 agosto. «Empoli rappresenta il concetto di famiglia e lo si percepisce ogniqualvolta si arriva a Monteboro: è come se respirassi aria di casa», argomenta il laterale di Pompei. «Mi sento in linea con il progetto». Obiettivi stagionali. «Non ci aspettiamo niente ma non ci poniamo limiti, lavoreremo ogni giorno come se fosse il più importante, tenendoci per mano faremo la nostra strada. È un campionato duro e difficile, il livello si è alzato tanto e il primo passo è inevitabilmente la salvezza», conclude Oliviero, che saluta Napoli.