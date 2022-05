Si decide a Cercola il destino delle azzurre. Una tra Napoli femminile e Pomigliano festeggerà la permanenza in serie A, l’altra retrocederà necessariamente in B. Tutto rinviato all’ultima giornata di campionato. Quella di domenica 15 maggio sarà una finalissima e un derby made in Campania all’ultimo respiro. Capitan Paola Di Marino e compagne vincono in rimonta 3-1 con l’Empoli e accorciano in classifica, portandosi a -1 dalle pantere (20), battute di misura al Gobbato dalla Fiorentina di Patrizia Panico, che centra l’obiettivo stagionale (21). Allo stadio comunale di Petroio vanno a segno Soledad Jaimes (45’), Eleonora Goldoni (46’) e Romina Pinna (73’), che rispondono all’iniziale segnatura di Sara Tamborini (10’).

Toscane già salve (23). Non concedono sconti le padrone di casa, che onorano al meglio la 21esima giornata. Giulia Domenichetti e Roberto Castorina confermano l’undici che ha pareggiato a Sassuolo (0-0). Di destro Claudia Mauri prova ad impensierire Gloria Ciccioli (4’). Il cross dell’ex Elisabetta Oliviero costringe all’intervento Di Marino: brivido per la difesa partenopea, perché il pallone sbatte sul palo. Passa in vantaggio l’Empoli con una perla di Tamborini: sinistro nell’angolino. Si mette in salita per il club presieduto da Lello Carlino, cheperò non si disunisce. Sfiora il raddoppio Valeria Monterubbiano (23’): non trova lo specchio della porta ma il fondo.

Al 30’ termina la gara della slovena Kaja Erzen, al suo posto Romina Pinna. E proprio l’attaccante di Olbia si rivelerà decisiva ai fini del risultato. Il Napoli prova a mettere pressione. Asia Bragonzi rischia l’autorete ma Oliviero salva sulla linea (36’). Le azzurre non mollano e insistono. L’argentina Jaimes si avvantaggia dell’errore di Anna Knol (che va letteralmente a vuoto) e salta Ciccioli (45’). Passa un minuto e Goldoni raccoglie in area la respinta sul tiro di Mauri (1-2).

Nella ripresa le azzurre allungano. Pinna di testa concretizza il cross dell’attaccante sudamericana numero 99. Sale in cattedra la spagnola Yolanda Aguirre (in completo arancione) a chiudere i varchi. Le sue parate consentiranno di conquistare l’intera posta in palio. Entra al 62’ l’altra ex di turno Isotta Nocchi. Prevalgono le motivazioni del Napoli, che si prepara ad una sfida ad alta tensione la prossima settimana.