Fabio Oliva è il nuovo allenatore dello Sporting Sala Consilina in A2

Fabio Oliva, 50 anni, è il nuovo allenatore dello Sporting Sala Consilina. La notizia l’ha resa ufficiale il patron del club gialloverde Giuseppe Detta, il quale ad una settimana dal termine della stagione ha deciso di scegliere senza ulteriori indugi il nuovo tecncio per guidare la squadra nel prossimo campionato che vedrà lo Sporting Sala, ancora ai nastri di partenza della serie A2. Oliva, è chiamato ad ereditare la panchina che per oltre metà stagione era stata di Cafù, prima che fosse affidata al suo secondo Domenico Rosciano, con il quale è stato centrato l’obiettivo salvezza. Per Fabio Oliva, diverse esperienze nelle principali squadre della Campania, tra cui il Sandro Abate e Furigrotta, in serie A2, mentre l’ultima panchina l’ha visto protagonista della promozione dalla B alla A2 con il Benevento. Soddisfatto per l'intesa raggiunta il patron Detta:” Non è stato facile, poi alla fine abbiamo trovato l’accordo, e con Fabio Oliva, contiamo di avviare una collaborazione che possa portarci in alto e lottare per obiettivi prestigiosi". La notizia dell'arrivo di Oliva, a Sala Consilina, è stata salutata con favore anche da parte dei tifosi gialloverdi che sperano di poter assitere ad un campionato importante dei loro beniamini nella prossima stagione”.