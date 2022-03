Una volta la diplomazia del ping pong per suggellare la distensione nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Oggi brilla la politica dell’inclusione e dell’integrazione. Il presidente della Fin Paolo Barelli, insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali, ha accolto al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia le ragazze della nazionale di nuoto sincronizzato ucraina, campione del mondo, d'Europa e medagliata olimpica, in fuga dalla guerra. Il presidente della Fick, il napoletano Luciano Buonfiglio, si è detto pronto ad accogliere 60 atleti ucraini under 23 presso i centri federali di Castel Gandolfo e Ivrea, annunciando tale lodevole iniziativa al Circolo Nautico Posillipo, in occasione della Festa del canoista.

Anche la Campania si mobilita in tale direzione, di concerto con il Comune di Napoli, e intende fare la sua parte. Per stemperare la tensione internazionale, dare un segnale concreto e promuovere azioni di pace, Sergio Roncelli, presidente Coni regionale, ed Emanuela Ferrante, esponente della Giunta Manfredi e assessore allo sport, consegneranno alle due atlete ucraine, l’11enne Yeva Prikhodko e la 17enne Yana Danylyshyn, la fascia di Ambasciatrici dello Sport per il Coni Campania. L’iniziativa è prevista lunedì 14 marzo (ore 10) in via Alessandro Longo e interverranno i tecnici Maurizio Marino e Monica Degli Uberti, che operano presso lo stadio Arturo Collana.

Il mondo sportivo all’ombra del Vesuvio, su richiesta del Coni Campania, si sta organizzando per accogliere altri atleti ucraini e permettere loro di continuare ad allenarsi.