Feldi Eboli, appuntamento con la storia: le volpi in Lituania per la Champions

La Feldi Eboli è partita alla volta della Lituania dove mercoledì farà il suo esordio assoluto in Champions League. Le volpi hanno ottenuto il pass europeo dopo la rinuncia dei Campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro.

E dal 26 al 29 ottobre proveranno a superare il primo turno preliminare, che si snoderà per intero a Kaunas in Lituania. La Feldi Eboli, inserita nel gruppo 7, esordirà mercoledì alle 14.30 contro i finlandesi del Kampuksen Dynamo. Giovedì alla stessa ora è in programma il match contro i lettoni del Petro-w Futsal. L’ultimo impegno è fissato invece alle 18 di sabato 29 ottobre prossimo contro i padroni di casa del Kauno Zalgiris.

La squadra di patron Di Domenico è inserita nel tabellone B, con squadre non teste di serie. E la formula prevede che in questi gironi sia solo la prima a qualificarsi per la fase élite.