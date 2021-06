Feldi Eboli in campo per un sogno: da domani la Final Four scudetto

Motori caldi, concentrazione già altissima e una gran voglia di veder realizzato un sogno. La Feldi Eboli scenderà in campo domani e venerdì per la Final Four scudetto di Serie A. Le “foxes” del presidente Di Domenico se la vedranno coi campioni in carica di Pesaro, che ospitano anche gli ultimi step del massimo campionato di calcio a 5.

I ragazzi di Riquer hanno eliminato con pieno merito Petrarca Padova nel discusso quarto di finale, disputato in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia per le note vicende dei contagi nel club euganeo. All'andata, i rossoblu hanno letteralmente asfaltato i padroni di casa al PalaEste, sfoderando una prepotente remuntada in gara 2, che ha permesso alla Feldi di staccare il pass per un altro step di prestigio nella storia del club.

La semifinale scudetto è una sorta di rivincita della finale di Coppa Italia, altro traguardo storico per la società ebolitana. Sul parquet di Rimini, Italservice Pesaro aveva chiuso la pratica già all'intervallo, riuscendo anche a contenere la reazione della Feldi nella ripresa, fino al 5-3 finale.

Sarà altra storia nei due match di domani e venerdì, sebbene il pronostico penda nettamente in favore dei marchigiani. Ma il calcio a 5 ha insegnato che sul parquet spesso si può ribaltare quello che è scritto sulla carta. E allora, senza nulla da perdere, la Feldi Eboli ce la metterà tutta per ribaltare le attese.

Gara 1 di semifinale è in programma domani alle 20.30; stesso orario per gara 2, fissata per venerdì. La Campania farà il tifo per Eboli, al di là di ogni rivalità di sorta. Gli schermi di RaiSport trasmetteranno in diretta tv la gara di dopodomani e poco importa della quasi concomitanza del derby d'Albione tra Inghilterra e Scozia: capitan Romano & Co. sono pronti a riscrivere la storia.