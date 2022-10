Feldi Eboli, cinquina nel derby: Sandro Abate ko con tre rossi

Feldi Eboli batte Sandro Abate Avellino per 5-2. Le volpi di Samperi trovano la svolta decisiva dopo ben tre cartellini rossi ai danni degli ospiti. Nel finale di primo tempo, gli irpini incassano prima il rosso diretto al portiere Parisi, poi la doppia ammonizione di Avellino e pure l'espulsione per proteste del tecnico Comella, in panca al posto di Basile.

Fino al 16' del primo tempo il match è filato via sui binari dell'equilibrio, sebbene sia stata la Feldi a sprecare le migliori occasioni. Il punteggio si sblocca al 7' grazie a Selucio, poi al 14' Iandolo rimette le cose in pari ma sarà un fuoco di paglia. Dopo le tre espulsioni, Eboli fallisce un rigore con Luizinho (traversa), tenta l'assedio e sfonda il bunker ospite solo a 42' secondi dall'intervallo, col primo gol in rossoblu di Guilhermao.

A inizio ripresa Luizinho cala il tris con un delizioso scavetto dal fronte destro dell’attacco rossoblu. Sandro Abate tenta la reazione anche col portiere di movimento, ma Il palo ferma Creaco al 9’. La Feldi non è da meno e centra due legni con Luizinho e Venancio. Al 12' e al 15' Luizinho e Baroni allungano definitivamente le distanze e la rete di Ugherani a 1'30 dal termine per il definitivo 5-2 non mitiga affatto la delusione per la Sandro Abate.