Feldi Eboli, da Matera ecco Braga: Selucio e Vavà, rinnovo fino al 2023

Importante rinforzo per la Feldi Eboli che ha tesserato Lucas Da Silva Braga, pivot classe 1995 formatosi in Italia e proveniente dal CMB Matera. In Italia ha anche indossato le casacche di 360GG Cagliari, Asti, Arzignano, Acqua&Sapone e Augusta.

«Sarà un onore per me indossare la maglia della Feldi Eboli - ha affermato il nuovo acquisto -, una società ambiziosa che quest’anno sarà protagonista sia in Italia che in Europa. Spero in un riscatto dopo la scorsa stagione, durante la quale non ho giocato molto. Ho voglia di dimostrare a tutti cosa sono capace di fare».

Per un nuovo acquisto, la società del presidente Di Domenico ha reso noti due rinnovi. Restano nel club della Piana l'ala Giancarllo Selucio (classe 1998) e Walder De Lima “Vavà” (classe 1991), entrambi arrivati a Eboli nella scorsa stagione sportiva.