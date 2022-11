Feldi Eboli, l'élite round di Champions: “Notre Dame” dirotta le volpi ad Aversa

La Feldi Eboli giocherà in Italia le gare dell'élite round di Futsal Champions League. Le volpi sono state sorteggiate nel girone A, insieme ai vicecampioni d’Europa dello Sporting Lisbona, agli ucraini dell’Uragan lvano-Frankivsk e ai serbi del Loznica-Grad 2018, anche questi ultimi esordienti in Coppa dei Campioni come il club di patron Di Domenico.

Tra le avversarie è ovviamente la formazione lusitana quella favorita per l'accesso alle finali per il trono europeo del calcio a 5. Ma per la Feldi Eboli sarà già un'esperienza storica quella di potersi misurare con una squadra che s'è alternata equamente sul tetto d'Europa con il Barcellona nelle ultime quattro edizioni.

Qui di seguito la composizione dei gruppi sorteggiati oggi in tarda mattinata.

GRUPPO A: Sporting CP (POR), Uragan lvano-Frankivsk (UKR), Loznica-Grad 2018 (SRB), Città di Eboli (ITA, padroni di casa)

GRUPPO B: Mallorca Palma Futsal (ESP, padroni di casa), Novo Vrijeme Makarska (CRO), Dobovec (SVN), Piast Gliwice (POL)

GRUPPO C: Benfica (POR), Luxol St. Andrews (MLT) , Chrudim (CZE), Kairat Almaty (KAZ, padroni di casa)

GRUPPO D: Barça (ESP, detentore), Sporting Anderlecht Futsal (BEL), United Galati (ROU), Futsal Pula (CRO, padroni di casa)

C'è però una cattiva notizia per la Feldi Eboli e riguarda la sede delle partite. La squadra di patron Di Domenico ospiterà le gare del girone A, ma non potrà farlo nella sua sede naturale. Il PalaSele sarà infatti off-limits dal 22 al 27 novembre prossimi, date fissate per la disputa dell'élite round.

La causa è la concomitanza con lo spettacolo “Notre Dame de Paris”, rinviato per ben tre volte negli anni scorsi per causa di forza maggiore, tra pandemia e provvedimenti di zona rossa a Eboli.

Una clamorosa beffa per la società biancazzurra, che per un evento di questa portata sarà costretta a spostarsi di oltre 100 chilometri per poter giocare la sua Futsal Champions League.