Feldi Eboli, l'impresa non riesce: Pesaro porta la finale alla “bella”

La finale scudetto di calcio a 5 si deciderà sabato sera alla “bella”. La Feldi Eboli cede nell'ultimo quarto di gara 2 contro Italservice Pesaro, incassando una sconfitta per 6-1 che pareggia i conti col successo ottenuto al PalaSele.

I marchigiani ingranano subito le marce alte e in meno di 30 secondi passano grazie a una sventola di Salas. La Feldi tiene botta, creando occasioni pericolose in risposta alle incursioni dell'Italservice. Espindola da una parte e Dalcin sulla sponda salernitana mantengono il punteggio sul parziale 1-0, con Schiochet, Calderolli e ben tre volte Trentin per la Feldi.

All'intervallo si va sul minimo vantaggio per l'Italservice, che però trova il bis dopo 22 secondi della ripresa con Bolo. Sul 2-0 l'inerzia passa completamente in favore dei padroni di casa. La Feldi perde campo e Dalcin è sicuramente più impegnato del dirimpettaio nel neutralizzare le conclusioni avversarie.

Eboli prova la mossa del portiere di movimento affidandosi a Luizinho, ma dopo pochi secondi l'Italservice recupera palla e trasforma la ripartenza in gol. Da qui in avanti è un monologo: Salas fa 4-0, Bissoni accorcia le distanze, poi Pesaro chiude i conti con Bolo che chiude con una tripletta per il definitivo 6-1.