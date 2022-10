Feldi Eboli-Kampuksen Dinamo 4-2: esordio da sogno in Champions

Una Feldi Eboli da urlo esordisce con una vittoria strameritata in Champions League. I ragazzi di Samperi battono i finlandesi del Kampuksen Dynamo col punteggio di 4-2. Successo in rimonta, condito da ben quattro legni colpiti e da una lunga serie di parate dell'estremo scandinavo.

Tantissime le occasioni create dalla squadra eburina, cui è mancato per gran parte della gara il guizzo giusto per trasformare in rete la grande mole di gioco. Un guizzo che è arrivato a 5 minuti dal termine, quando Fantecele e Calderolli hanno trovato un micidiale uno-due che in 30 secondi ha ribaltato il punteggio e messo in discesa la gara per la Feldi.

Nel primo tempo subito un palo di Luizinho e tre parate decisive di Savolainen. Il tempo di altrettanti interventi di Dalcin, poi la dura legge del gol punisce Eboli. Guilhermao divora un gol praticamente sulla linea di porta su diagonale di Luizinho; sul fronte opposto Newton trova la punizione chirurgica e fa 0-1.

La risposta dei rossoblu è immediata. Luizinho rimette le cose in pari, poi Dalcin confeziona un regalone per Lintula, che approfitta e riporta in vantaggio Kampuksen. Da qui parte un vero e proprio assedio che durerà fino alla fine della gara. Il tempo si chiude con un'altra occasionissima fallita da Guilhermao e con il legno colpito da Caponigro con un diagonale dalla distanza.

Nella ripresa Kampuksen bada esclusivamente a difendersi. Dopo 26 secondi Luizinho scheggia la traversa. Poi occasioni a ripetizione con Braga, Calderolli e tre volte ancora con Guilhermao, ultima delle quali terminata sul montante, il quarto di giornata.

Dai e dai, la Feldi si prende quello che merita. Guilhermao fa il centravanti, sponda per Fantecele e gara in parità. Dopo 30 secondi Luizinho asseconda da corner il movimento di Calderolli per il 3-2. I finlandesi optano per il portiere di movimento, ma la chiusura è tutta rossoblu con il 4-2 definitivo a 5 secondi dalla sirena, con la firma di un Luizinho letteralmente straripante.