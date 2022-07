Feldi Eboli, la prima in Champions League: esordio nel gruppo 7 a Kaunas in Lituania

L'emozione di vivere da diretti interessati un sorteggio di Champions League. L'hanno provata i dirigenti della Feldi Eboli, che oggi alle 14.30 hanno assistito all'evento in programma a Nyon. La squadra di patron Di Domenico parteciperà alla Coppa dei Campioni di calcio a 5 dopo l'inattesa rinuncia dell'Italservice Pesaro, vincitrice dello scudetto.

La formula della Futsal Champions League prevede la partecipazione di 56 squadre provenienti da 52 federazioni. Si disputerà prima un turno preliminare, organizzato su 8 gironi. La Feldi Eboli entrerà in gioco dal turno successivo, suddiviso in due tabelloni secondo i coefficienti che hanno anche determinato le varie teste di serie.

Il sorteggio ha inserito le volpi nel girone 7 (tabellone B), che si snoderà per intero a Kaunas in Lituania dal 25 al 30 ottobre. Gli avversari saranno i padroni di casa del Kauno Zalgiris e le vincitrici dei gironi preliminari A e C, gruppi che comprendono formazioni provenienti da Finlandia, Andorra, Montenegro, Islanda, Armenia, Inghilterra, Gibilterra e Lettonia.

Nel tabellone A militano i top club europei, tra cui i campioni in carica del Barcellona. La formula prevede che si qualificheranno al turno successivo (Elite) le prime tre classificate dei 4 gironi del tabellone A e le vincitrici dei 4 gironi del tabellone B.