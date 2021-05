Feldi Eboli, Petrarca vince il ricorso: ecco le date del quarto di finale

La Divisione Calcio a 5 ha riprogrammato le tre gare valide per il quarto di finale playoff tra Petrarca Padova e Feldi Eboli. In prima istanza, il Giudice Sportivo aveva assegnato vittoria a tavolino per il club campano, con esclusione degli euganei dalla competizione. Nel giorno della gara, l'8 maggio scorso, la Syn Bios aveva dato forfait a causa di quattro casi di Covid nel gruppo squadra accertati nelle 24 ore precedenti.

Dopo il forfait, la società veneta aveva immediatamente presentato reclamo al Giudice Sportivo, che aveva tuttavia respinto, assegnando appunto la vittoria a tavolino alla Feldi Eboli. La dirigenza patavina aveva in seguito impugnato la decisione davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, corredando il reclamo con la documentazione dell'azienda sanitaria ULSS n. 6 Euganea.

In particolare, il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda aveva disposto la sorveglianza domiciliare e l’isolamento fiduciario domiciliare, dal 5 al 25 maggio per il giocatore Macias Perez, dall'8 al 28 maggio per i giocatori Ferreira Da Silva, Lecciolle Paganini e Vitale e dal 7 al 15 maggio per il resto del gruppo squadra. Questo atto amministrativo, emesso da un organismo prevalente rispetto agli organi federali, ha di fatto costituito una causa di forza maggiore che ha indotto la Corte Sportiva ad annullare lo 0-6, rimandando alla Divisione Calcio a 5 la decisione di rifissare le date delle gare.

Oggi la nota ufficiale: gara 1 si giocherà in casa dsi Syn Bios Petrarca Padova il 29 maggio, gara 2 a Eboli il 2 giugno ed eventuale gara 3 il 5 giugno ancora in casa della formazione euganea. Tutte le gare avranno inizio alle 20. La vincente sfiderà in semifinale l'Italservice Pesaro che ai quarti ha eliminato il Cmb Signor Prestito Matera.